Επιδρομή από ακρίδες στην Αργεντινή

Στην περιοχή έχει ενσκήψει ένα τεράστιο σμήνος που καλύπτει αρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα!

(εικόνα αρχείου)

Η Αργεντινή, μεγάλη παραγωγός σιτηρών, πλήττεται από δεύτερο κύμα σμηνών ακρίδων που φθάνουν στη χώρα από τη γειτονική Παραγουάη, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία ασφάλειας και ποιότητας αγροδιατροφικών της χώρας (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA), προειδοποιώντας τους καλλιεργητές ότι ενδέχεται να κινδυνεύσουν οι σοδειές.

Τα σμήνη των ακρίδων έχουν εισβάλει μέχρι τώρα κυρίως στην επαρχία Φορμόσα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με την Παραγουάη. Η περιοχή δεν αποτελεί μέρος του σιτοβολώνα της χώρας, της περιφέρειας Πάμπας. Ωστόσο, οι σοδειές μπορεί να υποστούν πλήγμα εάν οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου δεν εμποδίσουν τα αδηφάγα έντομα να μετακινηθούν προς νότο.

«Το δεύτερο κύμα πλήττει μια περιοχή όπου εκτρέφονται βοοειδή και δεν υπάρχουν πολλές καλλιέργειες», τόνισε ο Έκτορ Μεδίνα, συντονιστής της SENASA, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η πρώτη επιδρομή ακρίδων, που μπήκαν στην Αργεντινή από την Παραγουάη τον Μάιο, είχε επίκεντρο την επαρχία Έντρε Ρίος, πιο κοντά στη ζώνη όπου καλλιεργούνται σιτηρά. Πάντως, δεν προκάλεσε μεγάλη ζημιά στη σοδειά.

Το σμήνος στο Φορμόσα «κινείται προς νότια κατεύθυνση», ανέφερε η SENASA σε προειδοποίησή της. «Ο άνεμος του επιτρέπει να κινείται ταχύτερα και αναμένεται να πλησιάσει το Ρίο Μπερμέχο σήμερα (σ.σ. χθες Τρίτη). Ο συναγερμός επεκτείνεται κατά συνέπεια στην επαρχία Τσάκο», πρόσθεσε.

Οι αρμόδιες αρχές της Αργεντινής βρίσκονται σε επαφή με τις ομόλογές τους στην Παραγουάη και στη Βραζιλία και παρακολουθούν την κατάσταση, συνέχισε.

«Αν δείτε ακρίδες, ειδοποιήστε μας. Όσο περισσότερο βρισκόμαστε σε επαφή, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είμαστε», πρόσθεσε η SENASA.

Πριν από έναν μήνα, οι κυβερνήσεις της Αργεντινής και της Βραζιλίας ανακοίνωσαν πως παρακολουθούσαν ένα πελώριο σμήνος ακρίδων, που εκτεινόταν σε περιοχή 15 τετραγωνικών χιλιομέτρων.