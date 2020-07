Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα δίκαια της με κάθε τρόπο

Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις και την αντίδραση της Ελλάδας. "Πράξη βαρβαρότητας" χαρακτήρισε την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Για τις τουρκικές προκλήσεις και την στάση της Ελλάδας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «καλοκαίρι Μαζί» ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα δίκαια της με κάθε τρόπο, ενώ αναφέρθηκε και στις δράσεις, όπως είπε, διπλωματικού χαρακτήρα από τον Πρωθυπουργό

«Η εικόνα της χώρας είναι μιας χώρας έτοιμης και αποφασισμένης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, ενώ σημείωσε πως «πρέπει να είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση». Υπογράμμισε μάλιστα πως «η εθνική ενότητα των πολιτικών δυνάμεων σε κρίσιμες στιγμές είναι αυτονόητη».

Παράλληλα με αφορμή τις επαφές του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς σημείωσε πως «χρειάζεται εθνική συστράτευση και ενότητα»

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε στεριά και θάλασσα», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ανακοίνωση του Στέητ Ντιπάρτμεντ ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι κατά την εκτίμηση του η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται στο σημείο όπου τέμνονται οι ζώνες της Ελλάδας με την Κύπρο και από την άλλη με την Αίγυπτο.

Ακόμα χαρακτήρισε «πράξη βαρβαρότητας» την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η οποία στρέφεται ενάντια στο σύνολο του χριστιανικού κόσμου.

Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε «υπεύθυνη και κρίσιμη την πρωτοβουλία Μητσοτάκη να συναντηθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους ενημερώσει για την συμφωνία στην ΕΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης»

Απαντώντας για τα περί νέου μνημονίου ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «η χώρα είναι έτσι κι αλλιώς υπό εποπτεία, δεν θα κάνομε κάτι πρόσθετο από αυτό που έχουμε ήδη αναλάβει».



Μιλώντας για τα έργα που θα υλοποιηθούν ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα δοθούν 2,5 δις ευρώ για την υλοποίηση τους και όπως είπε αναμένεται να βρουν δουλειά πάνω από 40.000 άνθρωποι.

Τέλος, αναφερόμενος στην δυνατότητα των πολιτών να δηλώσουν τα αδήλωτα τετραγωνικά έκανε λόγο για πολύ μεγάλη ανταπόκριση, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία και δεν πρόκειται να δοθεί καμία άλλη παράταση.