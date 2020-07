Κοινωνία

“Καλωδιώθηκαν” για να πάρουν δίπλωμα οδήγησης (εικόνες)

Απόπειρα αντιγραφής με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαπιστώθηκε χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, κατά τη διάρκεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στο Περιστέρι. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς που έγιναν αντιληπτοί από τους επιτηρητές – στελέχη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικού Τομέα Αθηνών, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκε το αστυνομικό τμήμα ασφαλείας που ανέλαβε την ευθύνη των ανακρίσεων.

Ειδικότερα, ο ένας εξεταζόμενος υποψήφιος οδηγός εντοπίστηκε κυριολεκτικά «καλωδιωμένος» με ειδικό σύστημα επικοινωνίας μέσω του οποίου λάμβανε τις σωστές απαντήσεις καθώς και με δύο ανοικτά κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι είχε συνεννοηθεί εκ των προτέρων με σχολή εκπαίδευσης ώστε να λαμβάνει την ηλεκτρονική βοήθεια. Ο δεύτερος υποψήφιος εντοπίστηκε μόνο με ανοικτό το κινητό του τηλέφωνο και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό από τους Αντιπεριφερειάρχες: Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Ανδρέα Λεωτσάκο, Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο, και τον Γενικό Διευθυντή κ. Ηλία Δόλγυρα, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Για άλλη μια φορά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής απέδειξαν έμπρακτα ότι οι Υπηρεσίες μας διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό που ανταποκρίνεται στην αποστολή του με ήθος και αίσθημα ευθύνης. Δείχνουμε μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παράνομων πράξεων, συναλλαγής και διαφθοράς. Με πρόταγμα τη διαφάνεια, την ισονομία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη θωρακίζουμε με συνεχείς παρεμβάσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες το σύστημα εξετάσεων και μειώνουμε γραφειοκρατικά εμπόδια και διοικητικές διαδικασίες».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Β. Γιαννακόπουλος επισήμανε: «Με τις εντολές του Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη έχουμε επεξεργαστεί ένα πλέγμα ασφαλιστικών δικλείδων για το αδιάβλητο των εξετάσεων καθώς και ψηφιοποίηση υπηρεσιών με κατάργηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών προς όφελος του πολίτη».

Να σημειωθεί ότι ο Περιφερειάρχης, πριν μερικές μέρες, παρουσία των στελεχών της Διοίκησης και των αρμοδίων Αντιπεριφερειαρχών, επιβράβευσε στελέχη που εργάζονται στη Διεύθυνση Μεταφορών, καθώς είχαν προχωρήσει στον εντοπισμό κρουσμάτων παραποίησης στοιχείων ταυτοπροσωπίας υποψηφίων οδηγών κατά τη διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων.