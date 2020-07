Πολιτική

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Να αποτρέψετε το Oruc Reis αν επιχειρήσει εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η χώρα οφείλει να έχει εθνική στρατηγική και συμπλήρωσε πως αυτό χρειάζεται πολιτική συνεννόηση.

Κατά τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μετέφερε το μήνυμα ότι «η κυβέρνηση οφείλει να αποτρέψει το Όρουτς Ρέις στην περίπτωση που επιχειρήσει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως έκανε η χώρα και οι Ένοπλες Δυνάμεις με επιτυχία τον Οκτώβρη του 2018».

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «μόνη μας διαφορά με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα, που ταυτίζεται με την ΑΟΖ, δεν υφίστανται άλλες διαφορές. Η Συνθήκη της Λωζάνης είναι αδιαπραγμάτευτη, γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υφίστανται, το τουρκολιβυκό σύμφωνο είναι ανυπόστατο και παράνομο. Ως εκτούτου μία είναι η διαφορά μας. Αυτή τη διαφορά οφείλουμε να την λύσουμε μέσα από το διάλογο στην βάση του διεθνούς δικαίου, όχι όμως υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμού».

Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή και διήρκεσε μιάμιση ώρα, μισή ώρα περισσότερη από το προγραμματισμένο.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι τους τελευταίους οκτώ μήνες υπάρχει μία επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας τόσο στην ανατολική όσο και στην κεντρική Μεσόγειο και πρόσθεσε: «Απέναντι στην κλίμακωση της τουρκικής επιθετικότητας η χώρα πρέπει να έχει εθνική στρατηγική και αυτό χρειάζεται πολιτική συνεννόηση. Ο κ. Μητσοτάκης με ενημέρωσε σήμερα, αλλά με ενημέρωσε ενώ ο ολόκληρος ο τουρκικός στόλος βρίσκεται νότια, νοτιονατολικά της Ρόδου της Κρήτης και του Καστελόριζου και ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δηλαδή, σεισμικές έρευνες και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ελπίζουμε οι απειλές αυτές να μην πραγματοποιηθούν».

Αφού είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αποτρέψει το Όρουτς Ρέις προσέθεσε πως «συνέστησε στον πρωθυπουργό μετά τη συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΖ, να προχωρήει στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Επίσης να εντατικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με την Είγυπτο για καθορισμό ΑΟΖ και -στον βαθμό που αυτό δεν επιτευχθεί- να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως και ανατολικά της Κρήτης στα 12 μίλια».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν όμως και για τη στάση της Ευρώπης και ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Ειναι σε μεγάλο βαθμό ευρωτουρκικές οι διαφορές, παραβιάζονται δικαιώματα της Ευρώπης όταν παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Στον βαθμό λοιπόν που υπάρχει το επόμενο διάστημα κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση, ζήτησα από τον κ. Μητσοτάκη να ζητήσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής προκειμένου να συζητηθούν κυρώσεις για την Τουρκία».