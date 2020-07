Life

Χερντ εναντίον Ντεπ: Μου πέταγε μπουκάλια σαν χειροβομβίδες

Νέες κατηγορίες από την πρώην σύζυγο του διάσημου ηθοποιού, Τζόνι Ντεπ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Άμπερ Χερντ κατηγόρησε σήμερα τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ ότι πέταξε εναντίον της καμιά τριανταριά μπουκάλια «σαν χειροβομβίδες», κατά τη διάρκεια καυγά τους στην Αυστραλία, στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη για συκοφαντική δυσφήμιση έπειτα από προσφυγή του πρωταγωνιστή των Πειρατών της Καραϊβικής εναντίον της βρετανικής ταμπλόιντ The Sun.

Η 34χρονη ηθοποιός κλήθηκε ως μάρτυρας από τους συνηγόρους της Sun, εναντίον της οποίας έχει προσφύγει ο Τζόνι Ντεπ ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, επειδή τον χαρακτήρισε τον Απρίλιο του 2018 βίαιο σύζυγο. Η εκδοτική εταιρεία της εφημερίδας NGN αναφέρει 14 περιστατικά κατά τα οποία ο ηθοποιός βιαιοπράγησε εναντίον της συζύγου του.

Ο Τζόνι Ντεπ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ανταπαντώντας πως δεν σήκωσε ποτέ το χέρι του στη γυναίκα του, την οποία κατηγορεί με τη σειρά του για βιαιοπραγίες.

Ερωτηθείσα από τη δικηγόρο του Ελέανορ Λόους, η Άμπερ Χερντ απάντησε πως ο Τζόνι Ντεπ πέταξε προς εκείνη καμιά τριανταριά μπουκάλια, κατά τη διάρκεια τσακωμού τους τον Μάρτιο του 2015, στην Αυστραλία, όπου βρίσκονταν για γυρίσματα.

Αφότου η ηθοποιός τον κατηγόρησε ότι έχει «αδυναμία» στο αλκοόλ, «εκείνος άρχισε να παίρνει ένα μετά το άλλο (τα μπουκάλια) και να τα πετάει σαν χειροβομβίδες», αφηγήθηκε η Χερντ.

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου καυγά, η άκρη ενός δακτύλου του Τζόνι Ντεπ αποκόπηκε. Σύμφωνα με την δικηγόρο του, από ένα μπουκάλι που η πρώην σύζυγός του «εξοργισμένη» έσπασε, κάτι που εκείνη διαψεύδει.

«Πέταγα πράγματα για να ξεφύγω από τον Τζόνι ενώ εκείνος με χτυπούσε», σημείωσε και περιέγραψε πως πήρε ένα μπουκάλι από τον Ντεπ από το οποίο εκείνος έπινε και το έριξε σπάζοντάς το στο πάτωμα, υποστηρίζοντας ότι «κάτι έσπασε πάνω του», με αποτέλεσμα εκείνος να αρχίσει να εκσφενδονίζει 30 μπουκάλια εναντίον της.

Η δικηγόρος του Ντεπ είπε επίσης ότι η κατάθεση της Χερντ πως ο ηθοποιός έκοψε το δάκτυλό του σπάζοντας ένα τηλέφωνο πάνω σε τοίχο και κατόπιν συνέχισε να της επιτίθεται, είναι ψέμα.

«Όχι, δεν είναι», απάντησε εκείνη. «Δεν πιστεύω ότι ήθελε να κόψει το δάκτυλο, όμως, ναι, συνέχισε να μου επιτίθεται».

Η Ελέανορ Λόους κατηγόρησε τη Χερντ ότι έσβησε ένα τσιγάρο στο μάγουλο του πρώην συζύγου της. «Όχι, ο Τζόνι το έκανε μπροστά μου. Έκανε συχνά τέτοια πράγματα», είπε, σημειώνοντας λίγο μετά ενώπιον του δικαστηρίου ότι το σώμα του Ντεπ είναι γεμάτο από σημάδια και καψίματα γιατί ο ίδιος κάνει κακό στον εαυτό του.

Τον Δεκέμβριο του 2015 στο Λος Άντζελες, σε «μία από τις χειρότερες και πλέον βίαιες νύχτες της σχέσης μας», σύμφωνα με την Άμπερ Χερντ, ο Ντεπ την τραβούσε από τα μαλλιά διασχίζοντας το διαμέρισμά τους και της χτύπησε το κεφάλι επανειλημμένως.

«Είχα και τα δύο μάτια μου μαυρισμένα, μια σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό (…). Είχα μελανιές σε ολόκληρο το κορμί μου», υποστήριξε.

Η Λόους, εντούτοις, στη συνέχεια ανέφερε πως η νοσοκόμα που την εξέτασε δεν εντόπισε κανένα αιμάτωμα, μονάχα ότι από το χείλος της έτρεχε αίμα, διότι το είχε δαγκώσει.