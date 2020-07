Πολιτική

Αλλαγή της ονομασίας του Αιγαίου ζητά “ο πατέρας της Γαλάζιας Πατρίδας”

Ποια ονόματα προτείνει ο Τούρκος, εν αποστρατεία, αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί…

Αλλαγή του ελληνικού ονόματος του… Αιγαίου ζητά ο Τούρκος εν αποστρατεία αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί!

Ο Γιαϊτζί πρότεινε, για την ακρίβεια, οι Τούρκοι να πάψουν να χρησιμοποιούν τον όρο Αιγαίο. O Τούρκος πρώην στρατιωτικός ρίχνει στο τραπέζι και δύο πιθανά άλλα ονόματα που μπορούν να χρησιμοποιεί η Τουρκία. Tα “Θάλασσα των Νήσων” ή “Βόρεια Μεσόγειος“.

Ο Γιαϊτζί παραιτήθηκε τον Μάιο, μετά την απομάκρυνσή του από το βασικό αξίωμα του Αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού, κατ’ εντολή του Τούρκου προέδρους Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Εκτός από το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας“, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία έχει αρχίσει να επικαλείται παράνομα ότι έχει δικαιώματα σε ύδατα γύρω από την επικράτειά της, τα οποία ανήκουν σε άλλες χώρες, ο Γιαϊτζί είναι και ο αρχιτέκτονας των δύο παράνομων μνημονίων συνεργασίας της Τουρκίας με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, του Φαγέζ αλ-Σάρατζ, με έδρα την Τρίπολη.