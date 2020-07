Κόσμος

Αυτοσυγκράτηση στην Ανατολική Μεσόγειο συνιστά η Μόσχα

Να αποφεύγονται "κακοσχεδιασμένες ενέργειες", ζητα το ρωσικό υπουργειο Εξωτερικών...

Η Μόσχα εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Παρακολουθούμε προσεκτικά (και) με αγωνία μια ακόμη αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε υπέρμαχοι της επίλυσης των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων, στη βάση κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Ζαχάροβα όταν ρωτήθηκε για τη γνώμη της Μόσχας για τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο που έχει συνάψει με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία προτρέπει «την αποφυγή κακοσχεδιασμένων ενεργειών» και την επίλυση των αναδυόμενων ζητημάτων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.