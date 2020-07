Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέοι ταχυδρομικοί κώδικες σε όλη την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποτε και γιατί θα γίνει η αντικατάσταση των υφιστάμενων. Τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αλλαγή ταχυδρομικών κωδίκων σε όλη την χώρα, παραπεμπτικά των εξετάσεων στα κινητά τηλέφωνα που θα μπούνε εντός του Ιουλίου μέσα στο σύστημα, και απλουστεύσεις σε σχέση με αποζημιώσεις όπως για παράδειγμα για ειδικά αιτήματα του ΕΟΠΥΥ, ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις ψηφιακές υπογραφές και την ψηφιακή ταυτότητα που ρυθμίζονται στον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και στην δημοπρασία του φάσματος 5G. Συγκεκριμένα τόνισε ότι «η καινοτομία δεν θα έρθει με το κράτος, θα έρθει με την αγορά, το κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για τον νόμο για το 5G που θα καταθέσουμε τον Σεπτέμβριο, προτείνουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας να είμαστε η πρώτη χώρα που θα δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο ταμείο, χρησιμοποιώντας τα χρήματα της δημοπρασίας του 5G, που θα τα επενδύει στο οικοσύστημα του 5G, σε start ups και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η δημοπρασία φάσματος του 5G θα έχει ολοκληρωθεί με το τέλος του χρόνου κι από το 2021 και μετά θα είμαστε σε θέση πλέον να έχουμε κάλυψη από δίκτυα 5 σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας».



Όσον αφορά στην αλλαγή των ταχυδρομικών κωδίκων, ο κ. Πιερρακάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «το κράτος μπορεί να γίνει καταλύτης κι όχι εμπόδιο σε πολλά πράγματα. Θα αλλάξουμε ταχυδρομικούς κώδικες σε όλη την χώρα - τελευταία φορά άλλαξαν το 1983, και αυτήν την στιγμή δεν σου δίνουν καμιά πληροφορία». Αναφερόμενος μάλιστα στην αντίστοιχη υπηρεσία της Αγγλίας, όπου χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος τύπος, τόνισε ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο «μπορεί να προσδιοριστεί ένα οικοδομικό τετράγωνο, με αποτέλεσμα να έχω πληροφορία για την ταχύτητα του ίντερνετ, να βοηθήσω τις εταιρείες courier. Δουλειά του κράτους είναι να φτιάχνει ρυθμίσεις και να φέρνει το αύριο στο τώρα και επίσης να βοηθά να γεννιούνται βιομηχανικές ιδέες. Πρέπει να έρθουμε και σπρώξουμε την γέννηση ιδεών».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι άνω των 65 το 2011 αποτελούσαν το 21% του πληθυσμού, ενώ το 2050 θα είναι ο ένας στους τρεις. «Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορείς να το αγνοήσεις, αντίθετα μπορείς να δεις ανάποδα, να δεις το κύμα που έρχεται και να δαμάσεις το κύμα». Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για την «τεχνολογική δυνατότητα που θα έχει η χώρα με το 5G». Αναφερόμενος στην άυλη συνταγογράφηση είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις δημιουργώντας ένα ψηφιακό δημόσιο, ένα ψηφιακό κράτος. Εκκρεμεί ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς, πρέπει να χτίσουμε τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα στα νοσοκομεία που πρέπει να διαλειτουργούν μεταξύ τους».

Τέλος, κατέληξε ότι «είναι δεδομένο ότι η χώρα μας βιώνει μια ταχεία ψηφιακή μετάβαση, ο κορονοϊος δεν ήταν η αιτία αλλά αποτέλεσε επιταχυντή της. Είναι δεδομένο ότι αυτήν την στιγμή, κοιτάζοντας μπροστά, πρέπει να λύσουμε τις εκκρεμότητες που έχουμε με το παρελθόν διαλειτουργώντας τα συστήματα του ελληνικού Δημοσίου φτιάχνοντας ένα κράτος φιλικότερο για τους πολίτες του".