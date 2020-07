Υγεία - Περιβάλλον

Μοριακός αναλυτής ανίχνευσης Covid-19 στο νοσοκομείο της Ξάνθης (εικόνες)

H διοίκηση του νοσοκομείου ξεκίνησε τους προηγούμενους μήνες τη διαδικασία εξεύρεσης του αντίστοιχου εξοπλισμού.

Ένας υπερσύγχρονος Μοριακός Αναλυτής Ανίχνευσης Covid-19 (real time PCR), δυναμικότητας 96 δειγμάτων ταυτόχρονα λειτουργεί από σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (ΓΝΞ).



Εκτιμώντας ότι και οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και κρίσιμοι όσον αφορά στην πορεία της πανδημίας και δεδομένου ότι σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα στην υγειονομικής αντιμετώπισής της πέρα από την αξιολόγηση, τη διαλογή και την ιατρική κάλυψη των περιστατικών, είναι και η διενέργεια τεστ ανίχνευσης του ιού η διοίκηση του νοσοκομείου ξεκίνησε τους προηγούμενους μήνες τη διαδικασία εξεύρεσης του αντίστοιχου εξοπλισμού. «Το έργο ήταν πολύ δύσκολο, διότι αυτά τα μηχανήματα είναι δυσεύρετα, ακόμη και σήμερα, στη παγκόσμια αγορά, αφού όλες οι χώρες ταυτόχρονα ζητούν απεγνωσμένα παρόμοιο εξοπλισμό», αναφέρει η διοικήτρια του Νοσοκομείου Έλενα Ροφαέλα, εκφράζοντας ευχαριστίες στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση της 4ης ΥΠΕ, καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που διέθεσε τον Μοριακό Αναλυτή.





Σε έναν απολογισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας στον Νομό Ξάνθης, ο οποίος ήταν από τις περιοχές με πολλά κατά πληθυσμιακή αναλογία θετικά κρούσματα, η διοίκηση του νοσοκομείου γνωστοποιεί πως την προηγούμενη περίοδο δημιουργήθηκαν Αίθουσες Αρνητικής Πίεσης με 21 κλίνες και ξεχωριστή πτέρυγα Covid-19 με 15 κλίνες, οι κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκαν από 5 σε 7, διεξήχθησαν τεστ για τον κορονοϊό σε 990 ασθενείς, σε 400 υγειονομικά στελέχη, και 450 τεστ στο πλαίσιο προεγχειρητικών ελέγχων.



Συνολικά νοσηλεύτηκαν 71 επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, ενώ έγινε αποδοχή ιδιωτικών δωρεών άνω των 500.000 ευρώ σε Μέσα Ατομικής Προστασίας και εξοπλισμό σε ΜΕΘ & Covid πτέρυγα.





«Το Νοσοκομείο Ξάνθης πέτυχε, λόγω ειδικών συνθηκών, να έχει προτεραιότητα στην επεξεργασία των δειγμάτων που έστελνε σε εξειδικευμένα εργαστήρια για τη γρήγορη ενημέρωση, την άμεση ιχνηλάτηση και την επιτυχή κάλυψη των ασθενών», αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου.