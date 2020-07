Κοινωνία

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο εκβιαστής του διαδικτύου

Κατηγορείται ότι απειλούσε μέσω διαδικτύου τη σωματική ακεραιότητα ατόμων...

Στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι απειλούσε μέσω διαδικτύου τη σωματική ακεραιότητα ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς με αναρτήσεις, σε προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, απειλούσε τη σωματική ακεραιότητα συγκεκριμένων ατόμων και προέτρεπε σε διάπραξη κακουργημάτων.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντόπισε τον συγκεκριμένο άνδρα και ενημέρωσε σχετικά την Ασφάλεια Πατρών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Πατρών βρήκαν και κατέσχεσαν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.