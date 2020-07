Πολιτική

Πολιτική κόντρα για την φωτιά στις Κεχριές

Η απάντηση της Πολιτικής Προστασίας στις επικρίσεις της Κουμουνδούρου για ολιγωρία και τη μη ενεργοποίηση του “112”.

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς στις Κεχριές Κορινθίας ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας ολιγωρίες και αξιώνοντας απάντηση για τη μη ενεργοποίηση του “112”.

Ειδικότερα, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, δήλωσε:

«Τώρα που σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες των ανδρών και των γυναικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κορινθία, έχουμε καθήκον να διατυπώσουμε τα ακόλουθα σοβαρά ερωτήματα που απορρέουν από τις πρόδηλες ολιγωρίες της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την έναρξη διακυβέρνησής τους:

Γιατί υπήρξε - σύμφωνα με δημόσια διατυπωμένες πληροφορίες και καταγγελίες - κρίσιμη καθυστέρηση στην επέμβαση των εναέριων μέσων - για τουλάχιστον μια ώρα - γεγονός που δεν επέτρεψε την ανακοπή της φωτιάς στο ξεκίνημα της, στις Κεχριές, με τελικό αποτέλεσμα μία μεγάλη καταστροφή τόσο σε δασική έκταση, όσο και σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες, έκτασης 33.000 στρεμμάτων;

Γιατί δεν λειτούργησε το “112”; Ήταν τελικά οι φιέστες για τη δήθεν έναρξη λειτουργίας του “112”, μόνον μια ευκαιρία για φθηνού επιπέδου διαφήμιση του Πρωθυπουργού;

Προφανώς, από εδώ και στο εξής, απαιτείται συνολικό σχέδιο, χωρίς εκπτώσεις, για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων».

Άμεση ήταν η απάντηση του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, που υπογραμμίζει:

α) Το συμβάν δόθηκε στο Κέντρο του Π.Σ. την 22α Ιουλίου 2020, στις 11:58.

Η πρώτη εντολή απογείωσης δόθηκε στις 12:04 (σε 6 λεπτά είχαν προσεγγίσει οι επίγειες δυνάμεις και είχε γίνει εκτίμηση της κατάστασης) στο ελικόπτερο S64 της Τρίπολης, το οποίο και απογειώθηκε στις 12:21 (σε 17 λεπτά από την εντολή και γρηγορότερα από την 20λεπτη ετοιμότητα).

Στη συνέχεια και στις 12:08 δόθηκε η εντολή στα αεροσκάφη CL 415 από Ελευσίνα και απογειώθηκαν 12:40 (σε 30λεπτη ετοιμότητα) και επιπροσθέτως, στις 12:28 δόθηκε εντολή στο ελικόπτερο S64 της Ελευσίνας και εκείνο απογειώθηκε 12:46.

Ως εκ τούτου, οι όποιες «δημόσιες διατυπωθείσες πληροφορίες και καταγγελίες» περί καθυστερήσεων επέμβασης των πτητικών μέσων είναι παντελώς αβάσιμες, πόσω μάλλον που την ίδια ημέρα είχαμε 57 ενάρξεις δασικών πυρκαγιών σε όλη την χώρα και την ίδια ώρα είχαμε παράλληλα συμβάντα διαχείρισης πυρκαγιών με συμμετοχή εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

β) Το “112” δεν είναι σύστημα γενικής πληροφόρησης πολιτών αλλά σύστημα έκτακτης ανάγκης και ενεργοποιείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα συμβατικά μέσα και διαδικασίες εκκένωσης και απομάκρυνσης πολιτών και κινδυνεύουν πολίτες. Το “112” είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο προστασίας των πολιτών, άκρως λειτουργικό σε όλη την επικράτεια, που η όποια όμως άσκοπη χρήση του αδυνατίζει την πραγματική του ισχύ και αποτελεσματικότητα την ώρα που πραγματικά μπορεί να χρειαστεί!

«Κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να προστατέψουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών και το φυσικό μας περιβάλλον. Με συγκεκριμένο σχέδιο, με σκληρή καθημερινή δουλειά, με ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας», καταλήγει.