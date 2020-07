Οικονομία

Σταϊκούρας: πιθανό το κούρεμα στα αναδρομικά των συνταξιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών για υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ που θα καλύψει όλους τους συνταξιούχους. Ποτε θα γίνει η πληρωμή, με δόσεις ή εφάπαξ.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ διαβεβαίωσε πως τα αναδρομικά θα δοθούν στο σύνολο των συνταξιούχων που αφορά η απόφαση του ΣτΕ ενώ τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να μην ταλαιπωρηθούν οι συνταξιούχοι.

«Θα υλοποιήσουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι τετελεσμένο, και χωρίς να ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια, άρα η απόφαση θα καλύψει το σύνολο των συνταξιούχων», σημείωσε.

Για το ενδεχόμενο πληρωμής των αναδρομικών σε δόσεις ή εφάπαξ με κούρεμα στα ποσά, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι είναι κάτι που ακόμα συζητείται και θα γίνουν ανακοινώσεις όταν υπάρξουν και συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Πότε πληρώνουμε και σε πόσες δόσεις πληρώνουμε, αν πληρώσουμε σε δόσεις ή αν υπάρχει κούρεμα ή όχι… Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και πολύ σύντομα με το αρμόδιο υπουργείο, -ουσιαστικά το επισπεύδον υπουργείο, το υπουργείο Εργασίας, θα υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις».

Ειδικότερα για το ενδεχόμενο κουρέματος στα αναδρομικά, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι δεν θα μιλήσει με σενάρια και πως όταν υπάρχει η τελεσίδικη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί. «Ο τρόπος με τον οποίο θα καταβληθούν τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά θα αποφασιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικονομικών, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους θεσμούς για την πληρωμή των αναδρομικών, καθώς δεν πρόκειται για κάποια μόνιμη αύξηση σε μια σύνταξη και διαβεβαίωσε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα αναδρομικά.

«Υπάρχει το ταμειακό θέμα, που δόξα τω Θεω, με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε με υπευθυνότητα τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι μήνες και χρόνια, να πληρώσουμε τους Έλληνες συνταξιούχους τα αναδρομικά αυτά», σημείωσε.