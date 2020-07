Κόσμος

Κορονοϊός: Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας στο Μαρόκο

Στις οκτώ μεγαλύτερες πόλεις απαγορεύεται από σήμερα η κυκλοφορία.

Οι μαροκινές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν από σήμερα τις μετακινήσεις προς και από οκτώ πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Καζαμπλάνκας, του Μαρακές και της Ταγγέρης, εξαιτίας της «σημαντικής αύξησης» τις τελευταίες ημέρες των κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό.

Το μέτρο, που ανακοινώθηκε χθες Κυριακή, επιβάλλεται μερικές ημέρες πριν εορταστεί στο Μαρόκο το Έιντ αλ Άντχα, που παραδοσιακά σημαίνει μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις. Τίθεται σε εφαρμογή σήμερα μέχρι νεοτέρας, αναφέρει κοινή ανακοίνωση Τύπου των υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας του βασιλείου.

Η απόφαση να απαγορευθούν οι μετακινήσεις οφείλεται «στη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης» και στην «παραβίαση από την πλειονότητα των πολιτών των μέτρων προστασίας — της κοινωνικής απόστασης, της χρήσης μάσκας», αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Αφορά οκτώ πόλεις, ανάμεσά τους την οικονομική πρωτεύουσα Καζαμπλάνκα (δυτικά), τον τουριστικό μαγνήτη Μαρακές (νότια), την Ταγγέρη (βόρεια), δεύτερο σημαντικότερο οικονομικό πόλο του βασιλείου, καθώς και τη Φεζ (κεντρικά).

Οι αρχές του Μαρόκου ανακοίνωσαν πριν από μία εβδομάδα νέα χαλάρωση των μέτρων περιορισμού, όμως τις τελευταίες διαπίστωσαν ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2: επιβεβαίωσαν 811 το Σάββατο, 633 χθες Κυριακή.

Επισήμως, ο απολογισμός της πανδημίας στο Μαρόκο ως εδώ έχει φθάσει τους 313 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 20.278 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Στον αντίποδα, 16.438 άνθρωποι έχουν αναρρώσει. Έχουν διενεργηθεί 1,1 εκατ. τεστ ως τώρα.

Το Σάββατο, ο υπουργός Υγείας Χάλιντ Άιτ Τάλεμπ συνέστησε να «αποφεύγονται οι ανώφελες επισκέψεις και σωματικές επαφές και να τηρούνται τα μέτρα πρόληψης στις οικογενειακές συγκεντρώσεις» στην Έιντ αλ Άντχα, τη γιορτή της θυσίας, η οποία ξεκινά στο Μαρόκο από την 31η Ιουλίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε τη «χαλάρωση» μέρους του πληθυσμού ως προς τη χρήση μάσκας, που είναι πλέον υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους στο Μαρόκο, τονίζοντας πως οι αρχές «δεν θα διστάσουν να εφαρμόσουν» τα διοικητικά μέτρα που «προβλέπει ο νόμος». Οι παραβάτες των μέτρων είναι αντιμέτωποι με ποινές τρίμηνης φυλάκισης ή/και πρόστιμο 1.300 ντίραμ (115 ευρώ).

Η ισχύς του εκτελεστικού διατάγματος που δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να επιβάλλουν έκτακτα μέτρα κατά περιοχή, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, παρατάθηκε ως τη 10η Αυγούστου.

Το εθνικό lockdown ήρθη πριν από έναν μήνα, αν και οι διεθνείς πτήσεις συνεχίζουν να τελούν υπό αναστολή, εξαιρουμένων αποκλειστικά και μόνο ειδικών πτήσεων από εθνικούς αερομεταφορείς για τον επαναπατρισμό Μαροκινών ή αλλοδαπών.

Τον Ιούνιο δόθηκε άδεια να ανοίξουν ξανά καφέ, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα και επετράπησαν οι εσωτερικές μετακινήσεις για τουρισμό.

Η κυβέρνηση αναμένει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 5% φέτος και διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 7,5% του ΑΕΠ.