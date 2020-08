Life

Γκουίνεθ Πάλτροου: “Έφτιαξα ένα κερί μόνο για σένα. Μυρίζει σαν...”

Η συνομιλία της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού στο Instagram με τον "Iron Man", Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ.

Το κερί «This Smells Like My Vagina» της Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) για την Goop φαίνεται τώρα σχεδόν συνηθισμένο, μετά και την αποκάλυψη για τη νέα της έμπνευση.

Η 47χρονη, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram μιας κλήσης FaceTime με τον «Iron Man», Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Robert Downey Jr.), με το ζευγάρι να προτρέπει τους Αμερικανούς να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Στο τέλος της συνομιλίας τους, ο 55χρονος Ντάουνι ρώτησε: «Τι άλλο σημαντικό κάνεις σήμερα; Πουλάς κεριά; Τι σκαρώνεις;».

Με την Γκουίνεθ να απαντάει περιπαικτικά: «Έφτιαξα ένα νέο κερί μόνο για σένα. Μυρίζει σαν...».