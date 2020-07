Πολιτική

Στο νοσοκομείο η Φώφη Γεννηματά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο "Γεννηματάς" εκτάκτως η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά. Η κατάσταση της υγείας της.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά πήγε εσπευσμένα σήμερα το πρωί στο εφημερεύον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επειδή ήταν εμπύρετη ενώ είχε και συμπτώματα έντονου άλγους.

Αιτία ήταν όπως διαπιστώθηκε από τον εργαστηριακό έλεγχο η ύπαρξη νεφρολιθίασης. Υποβλήθηκε επιτυχώς σε αφαίρεση λίθου και πήρε ήδη εξιτήριο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κίνημα Αλλαγής η πρόεδρος του κόμματος πρόκειται να παραστεί στην αυριανή εκδήλωση στη Βουλή για την εκμετάλλευση των γυναικών όπου και θα μιλήσει. Το γεγονός ότι έφυγε άμεσα από το νοσοκομείο δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα περαιτέρω πρόβλημα με την υγεία της.