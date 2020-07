Κοινωνία

Ο ψευτογιατρός κατηγορείται για ακόμη 4 θανάτους ασθενών!

Η εκτιμώμενη λεία του υπολογίζεται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Του Μανόλη Ασαριώτη

Συμπληρωματική δικογραφία στον ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση του αποκαλούμενου «ψευτογιατρού», υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Αυγούστου.

Σε αυτήν αναφέρονται τέσσερις θάνατοι, οι οποίοι αποδίδονται στους χειρισμούς του:

1. Γυναίκα με καρκίνο στο μαστό από τον Βόλο

2. Γυναίκα με καρκίνο στο μαστό από Αττική

3. Άντρας με καρκίνο στον πνεύμονα από Αττική

4. Άντρας με καρκίνο στον όρχη, ο οποίος βάσει βιβλιογραφίας είχε ποσοστό ίασης 95 τοις εκατό.

Μαζί με τους θανάτους που είχαν συμπεριλάβει στην πρώτη δικογραφία με τη σύλληψή του, μιλάμε πλέον για επτά θανάτους.

Επιπρόσθετα υπάρχουν καταγγελίες για ακόμη 4 θανάτους, οι οποίοι όμως δεν συμπεριλήφθηκαν καθώς οι ασθενείς ήταν στο τελικό στάδιο και φαίνεται ότι θα κατέληγαν ακόμα κι αν δεν ακολουθούσαν τις οδηγίες του ψευτογιατρού.

Στη συμπληρωματική δικογραφία αναφέρουν ότι η εκτιμώμενη «λεία» του κατηγορούμενου ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Μάλιστα, έχει βρεθεί η διαδρομή χρημάτων σε υπεράκτιες εταιρείες του Λιχτενστάιν και των Ηνωμένων Πολιτείων και υπολογίζεται με βάση τις ημερομηνίες ότι στα χρήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται κι αυτά που είχε αποσπάσει από τον επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά.

Έχουν εντοπιστεί και δυο τραπεζικές θυρίδες, αλλά ακόμη εν έχει δοθεί άδεια από τον ανακριτή για να ανοίξουν.

Παράλληλα γίνεται ξεχωριστή έρευνα για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» για υπεράκτιες εταιρείες και θυρίδες, τα στοιχεία της οποίας πηγαίνουν κατευθείαν στον ανακριτή.

Συνολικά από τις 52 τηλεφωνικές καταγγελίες, μέχρι στιγμής κατέθεσαν γραπτώς 21 άτομα.

Μετά τις 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ραντεβού και με τον γνωστό ποινικολόγο, Αλέξη Κούγια που εκπροσωπεί τις οικογένειες ακόμη 3 θυμάτων που καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα του ψευτογιατρού.