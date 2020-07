Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισπανία: Πάνω από 1000 κρούσματα για δεύτερη μέρα

Η μεγαλύτερη αύξηση των μολύνσεων από τις 21 Ιουνίου...

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Ισπανία ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν στο έδαφός της πάνω από 1.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού, συνολικά 1.229. Ο αριθμός αυτός συνιστά τη μεγαλύτερη αύξηση των μολύνσεων από τις 21 Ιουνίου, όταν οι αρχές ήραν τα μέτρα καραντίνας σε όλη τη χώρα.

Τα κρούσματα ανέρχονται συνολικά σε 285.430. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 2.789 σε σύγκριση με τη χθεσινή καταμέτρηση και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τα τεστ αντισωμάτων στα οποία υποβλήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ήδη αναρρώσει από την ασθένεια.