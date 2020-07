Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: Τρίτη χώρα παγκοσμίως σε θύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο έλεος της πανδημίας το Μεξικό. Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες νέα κρούσματα σε μία μέρα.

Το Μεξικό πέρασε χθες Πέμπτη στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, φθάνοντας τους 46.000 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων.

Το Μεξικό ξεπέρασε έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καταμετρώντας επίσημα 45.999 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19. Οι χώρες που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις αυτής της μακάβριας κατάταξης παραμένουν οι ΗΠΑ, με 151.826 θανάτους, και η Βραζιλία, με 91.263.

Ωστόσο, η θνητότητα του κορονοϊού επί του πληθυσμού παραμένει πολύ υψηλότερη στο ΗΒ από ό,τι στο Μεξικό, με 677,59 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων στην πρώτη χώρα, έναντι 351,82 ανά εκατ. στο Μεξικό.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, το Μεξικό κατέγραψε άλλους 639 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 7.730 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να αυξάνεται σε 416.179, ανακοίνωσαν οι αρχές.