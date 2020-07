Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παράταση των περιοριστικών μέτρων στις δομές φιλοξενίας

Κοινή απόφαση των υπουργών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Νότη Μηταράκη.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, παρατείνονται έως και τις 31 Αυγούστου του 2020, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας των διαμενόντων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στις δομές κάθε είδους της χώρας.

Στόχος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, την πρόληψη εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορονοϊού.