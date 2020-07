Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέα μέτρα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Στο πλαίσιο των έκτακτων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19, το ΓΕΕΘΑ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική:

Στα στρατιωτικά πρατήρια, στα κουρεία/κομμωτήρια, στα στρατιωτικά φαρμακεία, στις επιχειρήσεις τροφίμων, στις στρατιωτικές λέσχες, σε όλους τους χώρους εστίασης (ΚΨΜ, κυλικεία κλπ.), στους χώρους γραφείων (όταν υπάρχει επαφή με το κοινό), τόσο για το προσωπικό όσο και για το κοινό.

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός στρατιωτικών αεροδρομίων καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού από το προσωπικό και τους επιβάτες.

Στους χώρους αναμονής καθώς και εντός των μέσων μεταφοράς προσωπικού από τους οδηγούς/χειριστές και τους επιβάτες.

Στα πολεμικά μουσεία και στους ιστορικούς χώρους των ΕΔ, από το προσωπικό, τους ξεναγούς και τους επισκέπτες.

Στα στρατιωτικά νοσοκομεία και ιατρεία, από το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες.

Σε όλους τους επισκέπτες που εισέρχονται σε στρατιωτικές Μονάδες – Υπηρεσίες καθώς και στα άτομα που τους συνοδεύουν/υποδέχονται, καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτές. Στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα υποδοχής στις πύλες εισόδου στρατιωτικών Μονάδων – Υπηρεσιών.

Στους ανελκυστήρες από τους επιβαίνοντες.

2. Στα μέσα μεταφοράς προσωπικού επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα, με παράλληλα ανοιχτά παράθυρα και χρήση μη ιατρικής μάσκας.

3. Αναφορικά με τους κανόνες λειτουργίας των πολεμικών μουσείων, των ιστορικών χώρων των ΕΔ, των χώρων (κλειστών/ανοιχτών) των στρατιωτικών Μονάδων – Υπηρεσιών (στους οποίους τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων), των χώρων εκγύμνασης και των κατασκηνώσεων φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών και των Λεσχών – Θερέτρων, ισχύουν τα καθοριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ.47421/2020/ΦΕΚ 3099/Β/26-7-2020 σχετικά με την τήρηση αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας.

4. Αλλοδαποί και Ε/Κ σπουδαστές που προσέρχονται στη χώρα μας για υπηρεσιακούς λόγους (φοίτηση στις ημεδαπές Στρατιωτικές Σχολές οιασδήποτε βαθμίδας, συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών, ενημερωτικές επισκέψεις κτλ), προσκομίζουν Ιατρικό πιστοποιητικό, με το οποίο πιστοποιείται περίοδος καραντίνας επτά (7) ημερών καθώς και αποδεικτικό αρνητικού COVID-19 PCR test που πραγματοποιήθηκε 48 ώρες πριν την άφιξη στη χώρα μας.

5. Περαιτέρω, υπενθυμίζονται τα εξής:

Οι τελετές παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη αντιπροσωπεία – τμήμα απόδοσης τιμών, χωρίς προσκεκλημένους – δεξιώσεις και η παράδοση αναμνηστικών γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Οι ορκωμοσίες στρατευσίμων εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους χωρίς προσκεκλημένους/επισκέπτες.

Συνεχίζεται η αναστολή πάσης φύσεως συγκεντρώσεων προσωπικού/εθιμοτυπικών εκδηλώσεων – επισκέψεων καθώς και της διάθεσης προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και αναλόγως θα παρέχονται περαιτέρω οδηγίες.

6. Πέραν των ανωτέρω αποτελεί ατομική ευθύνη η σχολαστική τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής δίνοντας έμφαση στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.