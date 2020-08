Κοινωνία

Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Υπήρξε χαλαρότητα, καλύτερη η εικόνα τα τελευταία 24ωρα (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μιλά για το “σαφάρι” ελέγχων για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.