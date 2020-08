Υγεία - Περιβάλλον

ΠΙΣ: φρένο στην αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος

Φρένο στην αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος φιλοδοξεί να βάλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) με το νέο μητρώο των μελών του που ξεκινά τη λειτουργία του.

Πρόκειται για μία ψηφιακή πλατφόρμα η οποία είναι ενταγμένη στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ ( https://bit.ly/2P4rtka ) και μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να εντοπίσουν όποιον από τους 64.510 γιατρούς όλης της χώρας επιθυμούν.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι «πρόκειται για την υλοποίηση της δέσμευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετά τα πρόσφατα φαινόμενα αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος από πρόσωπα που ουδεμία σχέση είχαν με την ιατρική αλλά δήλωναν ιατροί, με αποτέλεσμα να πέσουν θύματα πολλοί ασθενείς.

Στο ψηφιακό μητρώο του ΠΙΣ οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν το όνομα του ιατρού που τους ενδιαφέρει, την ειδικότητά του αλλά και τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να διαπιστώνουν εάν ένα πρόσωπο που δηλώνει ότι κατέχει την ιατρική ιδιότητα είναι πράγματι ιατρός. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι θα πράττει πάντοτε ότι είναι δυνατό προκειμένου να διαφυλαχτούν τα δικαιώματά τους, αλλά και η ορθή πρόσβαση τους στο ιατρικό προσωπικό της χώρας».