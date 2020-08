Κοινωνία

Κορονοϊός: Συλλήψεις και πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων

Χειροπέδες σε δυο ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης πέρασαν αστυνομικοί, ενώ βεβαιώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις και δόθηκαν τα σχετικά πρόστιμα.

(εικόνα αρχείου)

Δύο ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης συνελήφθησαν χθες Κυριακή 2/8/2020, στο Αίγιο και στην Παροικιά της Πάρου, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την Αστυνομία σε όλη την επικράτεια για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, ενώ βεβαιώθηκαν 304 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης και κόπηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 150 ευρώ. Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ σε ταξιδιώτη που δεν είχε συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form).

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ένας από τους δύο καταστηματάρχες που συνελήφθησαν, αυτός στο Αίγιο είναι ιδιοκτήτης μπαρ που είχε σφραγιστεί γιατί δεν τηρούσε κανένα μέτρο, αλλά αδιαφόρησε πλήρως για το γεγονός και χτες το άνοιξε κανονικά. Ο δεύτερος συνελήφθη στην Παροικιά Πάρου, γιατί σύμφωνα με τα τετραγωνικά έπρεπε να είχε 13 άτομα στο κατάστημα του και είχε 31.

Και οι δύο οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο. Σημειώνεται ότι σε έξι μπαρ που έγινε έλεγχος στη Νάουσα της Πάρου δεν διαπιστώθηκε παράβαση.

Συνολικά από προχτές, 1/8/2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια 27 παραβάσεις σε καταστήματα, (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τετραγωνικών μέτρων επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.).

Από τις 304 παραβάσεις για μάσκα και αποστάσεις που βεβαιώθηκαν από την Αστυνομία, οι 120 ήταν στην Αττική και οι υπόλοιπες ως ακολούθως:

(34) στο Νότιο Αιγαίο

(24) στην Κρήτη,

(20) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

(19) στη Στερεά Ελλάδα,

(18) στη Θεσσαλονίκη,

(15) στα Ιόνια Νησιά,

(13) στην Κεντρική Μακεδονία,

(12) στη Θεσσαλία,

(12) στο Βόρειο Αιγαίο,

(8) στην Ήπειρο,

(4) στη Δυτική Ελλάδα,

(4) στην Πελοπόννησο και

(1) στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από προχθές (1 Αυγούστου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 615 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ.

Για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF ( Passenger Locator Form ) και βεβαιώθηκε μία παράβαση, ενώ από προχθές (1 Αυγούστου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 8 σχετικές παραβάσεις και επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 500 ευρώ.

Από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.