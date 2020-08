Υγεία - Περιβάλλον

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Ο δεκάλογος του καλοκαιριού

Σε λειτουργία βρίσκεται η Γραμμή Επειγόντων Περιστατικών που έχει καθιερώσει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής για τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, "οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους Οδοντιάτρους οι οποίοι θα εξυπηρετούν επείγοντα περιστατικά και θα συνεχίσουν να εργάζονται το μήνα Αύγουστο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2103821109 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω του site του ΟΣΑ www.osanet.gr".



Ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών ο ΟΣΑ έχει εκδώσει τον Δεκάλογο του καλοκαιριού:



1. Λογω Covid-19 προμηθευτείτε οδοντόβουρτσες με ειδική προστατευτική θήκη και πλένετε απαραιτήτως τα χέρια σας πριν και μετά το βούρτσισμα των δοντιών

2. Μην ξεχνάτε να έχετε πάντα στις αποσκευές σας την οδοντόβουρτσα σας

3. Πριν ξεκινήσετε τις διακοπές επισκεφτείτε προληπτικά τον Οδοντίατρο σας Περιορίστε την κατανάλωση σακχαρούχων αεριούχων ποτών και αυξήστε την λήψη φυσικών χυμών ή γαλακτοκομικών προϊόντων

4. Προσοχή στα ατομικά και ομαδικά παιχνίδια τις εξερευνήσεις και τις αναρριχήσεις σε δένδρα και βράχους . Συχνά καταλήγουν σε σπασίματα και απώλεια των μπροστινών δοντιών

5. Προσοχή στις καταδύσεις από βράχους προκυμαίες ή σκάφη . Κακή εκτίμηση του βάθους της θάλασσας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στο κεφάλι , στο πρόσωπο και στα δόντια

6. Εάν εξαιτίας κάποιου ατυχήματος τα δόντια φύγουν από τη θέση τους διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Επαναφέρετε τα στην αρχική θέση και επισκεφθείτε το πλησιέστερο οδοντιατρείο Εάν έχουν φύγει από το στόμα φυλάξτε τα σε φυσιολογ9ικό,ροό , γάλα ή σάλιο και επισκεφθείτε επειγόντως οδοντίατρο .

7. Περιορίστε την κατανάλωση σοκολατών , καραμελών , παγωτών και διαφόρων γλυκαντικών ουσιών σε τυποποιημένη μορφή (καραμέλες, τσίχλες κλπ)

8. Τρώτε άφθονες ποσότητες από φρούτα και λαχανικά.

9. Βουρτσίζετε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα απαραιτήτως

10. Μετά το τέλος των διακοπών επισκεφθείτε τον οδοντίατρο σας για την εξέταση και οριστική αποκατάσταση των προβλημάτων