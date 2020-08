Life

Viral στο διαδίκτυο τα νυφικά "φωτιά" της Taylor Ann (εικόνες)

Η τέχνη βαφής νυφικών, δια χειρός ....Taylor Ann

Τα νυφικά «Φωτιά» της Taylor Ann Linko είναι πλέον viral στο διαδίκτυο. Μήνες πριν τον γάμο της, η Αμερικανή καλλιτέχνις αποφάσισε ότι δεν θα φορέσει το τυπικό λευκό νυφικό. Γύρισε διάφορα καταστήματα, βρήκε ένα όμορφο φόρεμα «Savoy's Belleza» και το προσάρμοσε στο σώμα της. Και το έβαψε με πιστόλι. Μετά τον γάμο της, μετακόμισε στο Σαν Ντιέγκο, και λίγους μήνες αργότερα ο κόσμος άρχισε να εγκωμιάζει το ταλέντο της. Φωτογραφίες του νυφικού της αναρτήθηκαν στην πρώτη σελίδα ενός βρετανικού μπλογκ κουτσομπολιού. Παρότι δεν αναφερόταν το όνομά της, κάποιοι την εντόπισαν. Και η τέχνη της Taylor Ann Linko, η τέχνη βαφής νυφικών εγκαινιάστηκε επισήμως.





«Η τέχνη βαφής νυφικών ξεκίνησε όταν το νυφικό μου έγινε viral. Πάντα ήμουν μία όλο χρώματα καλλιτέχνης. Κι έτσι άρχισα να πειραματίζομαι και να ανταλλάσσω ιδέες για το πώς θα μπορούσα να ενσωματώσω το πάθος μου για τέχνη και για χρώματα στον γάμο μου» εξομολογήθηκε, μιλώντας στο Bored Panda.

Από μικρή είχε εμμονή με τα χρώματα. Στο δημοτικό, άρχισε να διακοσμεί καλαθάκια με φρούτα και προσπαθούσε να τα πουλήσει στις φίλες της μαμάς της. Αποφοίτησε από το κολλέγιο με πτυχίο σε «Art in ceramics». Αποδείχθηκε ότι η κεραμουργία δεν ήταν η κλίση της. «Η γλυπτική είναι το πάθος μου, η ζωγραφική είναι η εμμονή μου. Προσθέτω χρώμα στα πάντα, κάνω τέχνη από το οτιδήποτε. Η τέχνη είναι η ζωή μου κι ενδέχεται να είμαι αρκετά αποφασιστική, αρκετά τρελή και να προσεύχομαι αρκετά ώστε να το κάνω σ' αυτόν τον κόσμο» τόνισε στο Awesomebyte.

Εκατοντάδες άρχισαν να της ζητούν να βάψει τα φορέματά τους και η Linko συμφώνησε. Νοίκιασε ένα μικρό στούντιο και άρχισε να βάφει νυφικά.