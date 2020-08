Πολιτική

Σαφείς απαντήσεις για την τραγωδία στη Βηρυτό ζητά το ΚΚΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ άλλων, εκφράζει τη βαθιά του οδύνη και την αλληλεγγύη του στον λαό του Λιβάνου.

Σαφείς απαντήσεις για τις αιτίες και τους υπεύθυνους της εκατόμβης στη Βηρυτό ζητά το ΚΚΕ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου.

Ειδικότερα, το ΚΚΕ εκφράζει «τη βαθιά του οδύνη και την αλληλεγγύη του στον λαό του Λιβάνου για τα θύματα των εκρήξεων στη Βηρυτό».

Όμως, προσθέτει, πως «το συνταρακτικό αυτό συμβάν έρχεται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στην περιοχή της Ανατ. Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής μυρίζουν μπαρούτι, εξαιτίας των σφοδρών ανταγωνισμών, ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να γεννιούνται σοβαρά ερωτηματικά για τις πραγματικές αιτίες».

Γι' αυτόν τον λόγο είναι «επιτακτικά αναγκαίο», όπως επισημαίνει, «να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις αιτίες και τους υπεύθυνους του τραγικού αυτού γεγονότος, που στοίχισε στον βασανισμένο λαό του Λιβάνου δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες».