Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας μας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, ασθενείς με COVID-19.

124 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης από τον ΕΟΔΥ, κατά την καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πανδημίας. Όπως υπογραμμίζεται, περίπου το 1/3 των νέων κρουσμάτων συνδέεται με προσδιορισμένες εστίες προηγούμενων ημερών.

Αναλυτικότερα:

15 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

Εννέα εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως,

22 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

22 στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων 4 αφορούν ενδονοσοκομειακή συρροή στην ουρολογική κλινική του Γ.Ν.Θ. Γεννηματάς, δύο συνδέονται με το κρούσμα στην Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ένα συνδέεται με τον γάμο στους Αμπελοκήπους και άλλα έξι αναφέρουν ενδοοικογενειακή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

18 στον Έβρο, όλα συνδεόμενα με τον γάμο της Αλεξανδρούπολης .

. Οκτώ στην Καβάλα, συνδεόμενα με το cluster στην κρεατοβιομηχανία.

Οκτώ στη Λάρισα, από τα οποία τα έξι αφορούν σε γιατρούς από τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας , οι οποίοι έκαναν διακοπές στη Χαλκιδική και ένα είναι στενή επαφή τους.

, οι οποίοι έκαναν διακοπές στη Χαλκιδική και ένα είναι στενή επαφή τους. Έξι στη Μαγνησία, από τα οποία τα τέσσερα συνδέονται με το cluster του στρατοπέδου του Στεφανοβίκειου στο Βόλο και το ένα συνδέεται με τον γάμο στην Αλεξανδρούπολη .

. Δ ύο στη Ρόδο, συνδεόμενα με τον γάμο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Δύο στην Ημαθία

Δύο στην Κοζάνη.

Δύο στη Χαλκιδική.

Ένα στην Αρκαδία

Ένα στη Δράμα

Ένα στην Πιερία.

Ένα στην Καστοριά.

Ένα στην Κέρκυρα.

Ένα στις Κυκλάδες.

Ένα στην Πέλλα.

Ένα στα Χανιά.