Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: να τηρούνται με θρησκευτική προσήλωση τα περιοριστικά μέτρα (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και τα σχέδιο της «επιτροπής Πισσαρίδη».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» κι αναφερόμενος στα όσα έγιναν στη Βηρυτό, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός, στο οποίο οφείλει να συνδράμει τον Λίβανο όλος ο πλανήτης, κάτι που η χώρα μας έκανε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας βοήθεια.

Αναφερόμενος στο θέμα του κορονοϊού, τόνισε ότι όλοι πρέπει να τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια τα περιοριστικά μέτρα, κάτι που φαίνεται πως γίνεται όπως διαπίστωσε κι ο ίδιος από τη επίσκεψη του σε Πάρο και Αντίπαρο.

Ο κ. Πλακιωτάκης έκανε έκκληση για την απαραίτητη επίδειξη «ατομικής ευθύνης» και διαβεβαίωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα.

Ερωτηθείς αν προβλέπεται μια νέα αύξηση της πληρότητας στα πλοία ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, είπα ότι τα πάντα κρίνονται ναι μεν από τις ανάγκες, αλλά και από τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις των ειδικών.

Σε ότι αφορά την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για την αύξηση της πληρότητας των πλοίων σε μια περίοδο που παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων, τόνισε ότι σε κανένα πλοίο δεν καταγράφηκε κάποιο κρούσμα είτε σε επιβάτη, είτε σε μέλος του πληρώματος.

Κληθείς να σχολιάσει τα ελληνοτουρκικά, είπε ότι η μόνη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου είναι η υφαλοκρηπίδα, αλλά διάλογος με όρους πρόκλησης και παραβίασης της διεθνούς νομιμότητας από την πλευρά της Άγκυρας δεν μπορεί να γίνει.

Ο κ. Πλακιωτάκης ξεκαθάρισε πως τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και το Λιμενικό Σώμα, δίνουν καθημερινά μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας.

Τέλος σε ότι αφορά την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το λεγόμενο «σχέδιο Πισσαρίδη», είπε ότι όχι μόνο δεν περιλαμβάνει νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά αντίθετα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης.