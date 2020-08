Αθλητικά

Παναιτωλικός: κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα

Μετά τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Αγρινίου είναι η δεύτερη που χτυπήθηκε από τον κορονοϊό.

Ο Παναιτωλικός είναι -μετά τον ΠΑΟΚ- η δεύτερη ομάδα της Super League που «κτυπήθηκε» από τον κορονοϊό. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την ΠΑΕ, ο ασθενής έχει τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός έχει ως εξής:

Στον καθιερωμένο έλεγχο covid-19 της ομάδας μας που πραγματοποιήθηκε χθες, εντοπίστηκε θετικό κρούσμα και τέθηκε αμέσως σε κατ' οίκο περιορισμό. Παράλληλα ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ και τέθηκε σε εφαρμογή το προβλεπόμενο Υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα ακολουθήσουν επαναληπτικά τεστ.