Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” των κρουσμάτων της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

151 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής από τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ημερήσιας ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας.

Αναλυτικότερα:

Επτά κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

Πέντε εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως,

46 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής,

38 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

17 στην Π.Ε. Έβρου, όλα συνδεόμενα με το γάμο στην Αλεξανδρούπολη.

Έξι στην Π.Ε. Λάρισας

Τέσσερα στην Π.Ε. Πέλλας

Τρία στην Π.Ε. Κέρκυρας

Τρία στην Π.Ε. Μαγνησίας

Δύο στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Δύο στην Π.Ε. Αχαΐας

Δύο στην Π.Ε. Ηρακλείου

Δύο στην Π.Ε. Κεφαλλονιάς

Δύο στην Π.Ε. Ροδόπης

Δύο στην Π.Ε. Φλώρινας

Ένα στην Π.Ε. Κορινθίας

Ένα στην Π.Ε. Δράμας

Ένα στην Π.Ε. Ημαθίας

Ένα στην Π.Ε. Κοζάνης

Ένα στην Π.Ε. Λέσβου

Ένα στην Π.Ε. Πιερίας

Ένα στην Π.Ε. Σερρών

Ένα στην Π.Ε. Τρικάλων

Ένα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

Ένα στην Π.Ε. Χανίων.