Κορονοϊός: Επείγουσα ειδοποίηση στο 112 για τον Πόρο

Το μήνυμα της ΓΓΠΠ από το 112 σε κατοίκους και επισκέπτες.



Κάτοικοι και επισκέπτες των νησιών του Αργοσαρωνικού έλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής στα κινητά τους επείγουσα ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω του 112 για αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο κορονοϊού στον Πόρο.

Στο μήνυμα οι πολίτες καλούνται να είναι σε επιφυλακή, να φοράνε μάσκα και να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας.

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη περίπου στις 6 το απόγευμα, έχει ως εξής: Επείγουσα ειδοποίηση

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 07-08-2020 18:00.

Αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο COVID-19 στον Πόρο. Να είστε σε επιφυλακή, μείνετε ασφαλείς, μείνετε υγιείς.

Φοράτε υποχρεωτικά μάσκα και ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας