Κόσμος

Κορονοϊός: αγόρι 7 ετών το νεαρότερο θύμα στην Τζόρτζια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το άτυχο αγόρι δεν είχε κάποιο γνωστό υποκείμενο νόσημα, κάτι που προκαλεί προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα...

Ένας επτάχρονος, χωρίς κανένα γνωστό υποκείμενο νόσημα, έγινε το μικρότερο σε ηλικία θύμα της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ, στην πολιτεία Τζόρτζια, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ χθες Παρασκευή.

«Κάθε θάνατος εξαιτίας της COVID-19 που ανακοινώνουμε είναι τραγικός, αλλά το να χάνεται κάποιος τόσο μικρός σου ραγίζει την καρδιά», δήλωσε η Νάνσι Νάινταμ, εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών στην Τζόρτζια, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

«Γνωρίζουμε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, αλλά αυτή είναι μια ασθένεια που οι πάντες, ανεξαρτήτως ηλικίας, απαιτείται να παίρνουν σοβαρά», πρόσθεσε η Νάινταμ.

Τη Δευτέρα, μαθητής της δευτέρας τάξης του δημοτικού διαγνώστηκε ότι έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 την πρώτη ημέρα του σχολείου στην κομητεία Τσέροκι, γεγονός που ανάγκασε την διεύθυνση υγείας να στείλει τον δάσκαλο και τους συμμαθητές του παιδιού στο σπίτι, όπου συστάθηκε να παραμείνουν σε απομόνωση για δύο εβδομάδες.

Μελέτη των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) κατέγραψε εξάλλου μία περίπτωση σε καλοκαιρινή κατασκήνωση στην Τζόρτζια όπου 200 παιδιά διαγνώστηκε πως μολύνθηκαν από τον κορονοϊό, σύμφωνα με το CBS News. Κατά τα δεδομένα των CDC, τουλάχιστον 45 παιδιά κάτω των 14 ετών έχουν πεθάνει εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ ως εδώ.