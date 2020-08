Κόσμος

Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: “Φως” στα αίτια θα ρίξουν τα “μαύρα κουτιά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκαν στον τόπο του δυστυχήματος και εστάλησαν σε ειδικά εργαστήρια.

Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσεως και ο καταγραφέας συνομιλιών πληρώματος στο πιλοτήριο, ανακτήθηκαν από το σημείο του αεροπορικού δυστυχήματος του αεροσκάφους της Air India Express.

Το αεροπλάνο, με 190 επιβαίνοντες, βγήκε την Παρασκευή εκτός διαδρόμου και “κόπηκε στα δύο”, στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Κόζικοντ, στη νότια Ινδία.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν Ινδοί που επαναπατρίζονταν από το Ντουμπάι, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ άλλοι 16 έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Πρόκειται για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Ινδία από το 2010, όταν άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας, που προερχόταν και εκείνη από το Ντουμπάι, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στην πόλη Μάνγκαλορ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 158 άνθρωποι.