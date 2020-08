Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Χαλκιδική: 50 κρούσματα σε εργοστάσιο

Αυξημένη ανησυχία στην περιοχή, ανάμεσα στους κατοίκους, αλλά και τους πολλούς επισκέπτες απο την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Έντονη είναι η ανησυχία στη Χαλκιδική από τα δεκάδες κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς με 300 εργαζόμενους, καθώς 50 από τους εργαζόμενους φέρονται να βρέθηκαν θετικοί στον ιό και τέθηκαν σε καραντίνα καθώς δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

Αναστάτωση επικρατεί καισε αρκετές περιοχές στις οποίες κατοικούν εργαζόμενοι της επιχείρησης η οποία βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου. Στην περιοχή της Ορμύλιας φέρεται να κατοικεί σχεδόν διψήφιος αριθμός εργαζομένων που βρέθηκαν θετικοί και υπάρχει ο φόβος μήπως ο κορωνοϊός μεταδόθηκε σε κάποιον πέρα από τις οικογένειες όσων είναι ασυμπτωματικοί.

Όπως ανέφερε στο GRTimes.gr o αντιδήμαρχος δημοτικής ενότητας Ορμύλιας Γιώργος Ματέας, σε τεστ για τον κορονοϊό υποβλήθηκαν όλοι οι συγγενείς των εργαζομένων και δεν βρέθηκε κάποιος άλλος θετικός, εκτός από τον αδελφό του πρώτου κρούσματος που είχε εντοπιστεί πριν από λίγα 24ωρα και ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης καθώς έχει υποκείμενα νοσήματα, σε καλή κατάσταση ευτυχώς.

Σύμφωνα με τον κ. Ματέα, η είδηση για τα κρούσματα προκάλεσε μια εύλογη ανησυχία και οι κάτοικοι της Ορμύλιας πλέον, ειδικά οι επιχειρήσεις, εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας ακόμη πιο ευλαβικά, υπό τον φόβο να υπάρχουν και άλλα κρούσματα.

Την ίδια στιγμή, φόβος για την διασπορά του κορονοϊού υπάρχει και σε άλλα χωριά της Χαλκιδικής στα οποία κατοικούν εργαζόμενοι της μεγάλης επιχείρησης, η εκτίμηση που επικρατεί ωστόσο είναι πως με την καραντίνα αλλά και με την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, δεν θα υπάρξει συνέχεια.