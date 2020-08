Αθλητικά

Champions League: στο Final-8 η Μπάγερν με διπλή ήττα της Τσέλσι

Διά... περιπάτου για δεύτερη φορά σε δύο ματς, οι Γερμανοί πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Το 3-0 του πρώτου αγώνα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» είχε κάνει ούτως ή άλλως... πανεύκολη την αποστολή της Μπάγερν Μονάχου ενόψει της ρεβάνς με την Τσέλσι, με τους Βαυαρούς να επιβεβαιώνουν σε απόλυτο βαθμό την ανωτερότητά τους και στο «Allianz Arena», συντρίβοντας τους «μπλε» με 4-1. Και με συνολικό σκορ 7-1, πήραν το «εισιτήριο» για το Final-8 του Champions League, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μπάγερν -ποιός άλλος;- ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος σημείωσε άλλα δύο γκολ στο Champions League και είχε δύο ασίστ. Μόλις στο 10' ο Πολωνός στράικερ άνοιξε το σκορ με πέναλτι, ενώ στο 24' «σέρβιρε» την ασίστ προς τον Πέρισιτς, ο οποίος έκανε το 2-0.

Πριν βγει το ημίχρονο, η Τσέλσι -που είδε το VAR να της στερεί γκολ του Χάντσον-Οντόι στο 28'- μείωσε σε 2-1 με τον Άμπραχαμ, όμως δεν είχε ελπίδες για κάτι καλύτερο. Στον αντίποδα, οι Βαυαροί συνέχισαν στα... κόκκινα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Τολισό στο 76' και Λεβαντόφσκι στο 84', να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Οβίντιου Χάτεγκαν (Γερμανία)

Κίτρινες: Καμπαγέρο, Έμερσον

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Χανς-Ντίτερ Φλικ): Νόιερ, Κίμιχ (71' Οντριοθόλα), Μπόατενγκ (64' Σούλε), Αλάμπα, Ντέιβις, Γκορέτσκα, Τιάγκο (71' Τολισό), Γκνάμπρι (81' Μαρτίνεθ), Μίλερ, Πέρισιτς (64' Κοουτίνιο), Λεβαντόφσκι.

ΤΣΕΛΣΙ (Φράνκ Λάμπαρντ): Καμπαγέρο, Τζέιμς, Κρίστενσεν, Ζουμά, Έμερσον, Μπάρκλεϊ, Καντέ, Κόβατσιτς, Χάντσον-Οντόι, Μάουντ, Άμπραχαμ (81' Ζιρού).

Τα ζευγάρια, οι ημερομηνίες και τα γήπεδα των προημιτελικών

Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League, προέκυψαν τα εξής τέσσερα «ζευγάρια» των προημιτελικών του Final-8 που θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Αυγούστου στα γήπεδα «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» και «Estadio Jose Alvalade» της Λισσαβόνας, στην Πορτογαλία.

Αναλυτικά, τα «ζευγάρια», οι ημερομηνίες/ώρες και τα γήπεδα των προημιτελικών.

12 Αυγούστου (22:00), Αταλάντα-Παρί Σεν Ζερμέν , «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» (Λισσαβόνα)

13 Αυγούστου (22:00), Λειψία-Ατλέτικο Μαδρίτης , «Estadio Jose Alvalade» (Λισσαβόνα)

, «Estadio Jose Alvalade» (Λισσαβόνα) 14 Αυγούστου (22:00), Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μ. , «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» (Λισσαβόνα)

, «Estadio do Sport Lisboa e Benfica» (Λισσαβόνα) 15 Αυγούστου (22:00), Μάντσεστερ Σ.-Λιόν, «Estadio Jose Alvalade»,(Λισσαβόνα)