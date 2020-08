Κόσμος

Μεγάλη φωτιά στην Κύπρο - Εκκενώνεται χωριό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Οι πυροσβέστες δίνουν "μάχη" με τις φλόγες και τους ανέμους.

Στην εκκένωση του χωριού Προαστειό στην επαρχία Λεμεσού στην Κύπρο προχωρούν οι κάτοικοι, με την βοήθεια των Αρχών, καθώς εξαιτίας της φωτιάς που έχει ξεσπάσει, κινδυνεύει άμεσα η κατοικημένη περιοχή.

Σφοδροί άνεμοι πνέουν στο σημείο και την γύρω περιοχή όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, έχει τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Ίκαρος, με 4 πτητικά μέσα να επιχειρούν και να προγραμματίζεται άμεση ενίσχυσή τους.

«Επιπρόσθετα κινδυνεύουν μεμονωμένες κατοικίες και κτηνοτροφικά υποστατικά. Μετά από εκτίμηση κινδύνου έγινε ενημέρωση Αστυνομίας και Πολιτικής 'Αμυνας για εφαρμογή του Σχεδίο Πολύβιος και εκκένωση του χωριού Προαστειό», αναφέρει ο κ. Κεττής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε 4 εστίες. Η αναζωπύρωσή της είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις, με 8 πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματα τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 2 οχήματα από το τμήμα Δασών και 1 από τμήμα Θήρας.