Μητοσοτάκης: επαφές με Μισέλ και Στόλτενμπεργκ

Ο Πρωθυπουργός ενημερώνει ΕΕ και ΝΑΤΟ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ, όπως έκανε γνωστό το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μισέλ για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 17.00 έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Γένς Στόλτενμπεργκ.