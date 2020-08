Οικονομία

Αχτσιόγλου: Καταργούν εν κρυπτώ 13ο και 14ο μισθό

Γι’ αυτή την κυβέρνηση οι εργαζόμενοι είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι κάθε κρίσης. Είτε δια της αδράνειας είτε δια της πράξης δεν χάνει ευκαιρία να πλήττει βάναυσα τα δικαιώματά τους.

Για «δύο νέα ισχυρά πλήγματα στους εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας από την κυβέρνηση της ΝΔ» κάνει λόγο η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σε σημερινή της γραπτή δήλωση.

Συγκεκριμένα, η τέως υπουργός Εργασίας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «καταργεί 13ο και 14ο μισθό στους εργαζόμενους σε αναστολή». «Η κυβέρνηση σκόπιμα δεν προέβη σε καμία πρόβλεψη, με αποτέλεσμα τη σιωπηρή κατάργηση των κατοχυρωμένων επί δεκαετίες μισθών για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Ήδη, εξάλλου, πολλοί εργοδότες ενημερώνουν τους εργαζομένους τους ότι δεν πρόκειται να καταβάλουν 13ο και 14ο μισθό, καθώς δεν έχουν καμία τέτοια υποχρέωση εκ του νόμου», προσθέτει.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι «οι εργαζόμενοι που τίθενται σε καραντίνα επειδή νόσησε συνάδελφός τους βρίσκονται παντελώς ακάλυπτοι». «Κι εδώ η κυβέρνηση σκόπιμα δεν προέβη σε καμία πρόβλεψη, με αποτέλεσμα ενώ ο εργαζόμενος που νοσεί από κορονοϊό να λαμβάνει την αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις, ο συνάδελφός του που τίθεται υποχρεωτικά σε καραντίνα για 14 μέρες δεν καλύπτεται από κανένα πλαίσιο, μένει χωρίς δουλειά και χωρίς εισόδημα. Μάλιστα, πολλοί εργοδότες προσλαμβάνουν άλλον στη θέση αυτού που ετέθη σε καραντίνα και τελικά ο εργαζόμενος βρίσκεται στον αέρα», υπογραμμίζει η Ε. Αχτσιόγλου, συμπληρώνοντας ότι «είναι φανερό ότι γι' αυτή την κυβέρνηση οι εργαζόμενοι είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι κάθε κρίσης». «Είτε διά της αδράνειας είτε διά της πράξης δεν χάνει ευκαιρία να πλήττει βάναυσα τα δικαιώματά τους», καταλήγει.