Πολιτική

Μητσοτάκης από Εύβοια: ταχύτατα οι αποζημιώσεις για τη στήριξη των πληγέντων

O Πρωθυπουργός εξέφρασε την οδύνη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Πραγματοποίησε και εναέρια αυτοψία των πληγεισών περιοχών.

Περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες στην κεντρική Εύβοια επισκέφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

O Πρωθυπουργός εξέφρασε και πάλι την οδύνη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Μετά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και τη συνάντηση με κατοίκους και διασώστες τόνισε ότι «η Πολιτεία θα είναι δίπλα τους και θα συμπαρασταθεί σε όσους έχασαν τις περιουσίες τους, είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις- μέσα σε αυτή την ξαφνική καταστροφή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε αρχικά εναέρια αυτοψία των πληγεισών περιοχών με ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Χαρδαλιά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη.

Ο Πρωθυπουργός προσγειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπου συναντήθηκε με άνδρες της ΕΜΑΚ, τους οποίους ευχαρίστησε και συνεχάρη για τις πολλές και δύσκολες διασώσεις πολιτών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός συζήτησε με κατοίκους της περιοχής στην παραλία του Αγίου Νικολάου, όπου έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές κι έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε από την Εύβοια ότι οι αποζημιώσεις για τη στήριξη των πληγέντων θα διατεθούν ταχύτατα από το εθνικό αποθεματικό, ειδικά σε περιπτώσεις πολιτών που έχασαν το βιός τους λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Το χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση αποζημιώσεων θα ανακοινωθεί αύριο, Τρίτη, από κυβερνητικό κλιμάκιο που θα κάνει αυτοψία στις πλημμυροπαθείς περιοχές της κεντρικής Εύβοιας.

«Ειδικά σε ζητήματα που αφορούν στην οικοσκευή των συμπολιτών μας, που έχασαν τις περιουσίες τους, θα επιμείνω και θα πιέσω ώστε οι εκταμιεύσεις να είναι ταχύτατες, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν από την πρωτοφανή αυτή θεομηνία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι θα επιτηρήσει προσωπικά τα χρονοδιαγράμματα ώστε να πιστωθούν το ταχύτερο δυνατό πόροι στους δικαιούχους.

Στήριξη θα παρασχεθεί επίσης σε επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, ενώ θα εξεταστούν και τρόποι αποζημίωσης αγροτών, ειδικά εάν κριθεί ότι τα χωράφια τους έχουν υποστεί ζημιές που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε βάθος χρόνου.

«Θα ζητήσω παρουσία και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο, στην επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου, ώστε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν να δρομολογηθούν αποζημιώσεις σε αγρότες. Γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χάθηκε μόνο η σοδειά, αυτή που είχαν σπείρει, αλλά μπορεί να έχει γίνει πιο δομική ζημιά στα χωράφια τους», είπε ο Πρωθυπουργός.

Μεγάλη η συνεισφορά της Πολιτικής Προστασίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε παράλληλα την αμέριστη στήριξή του στους διασώστες, τους πυροσβέστες και στο προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας που αγωνίστηκαν με αυτοθυσία για την προστασία ανθρώπινων ζωών, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί την αμφισβήτηση της συνεισφοράς τους, ειδικά σε μία εποχή που η χώρα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα σειρά προκλήσεων.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Πολιτική Προστασία τους τελευταίους μήνες δίνει πολλαπλές μάχες σε πολλά επίπεδα, πιστοποιεί τη μεγάλη χρησιμότητά της σε όλα τα επίπεδα, στην πανδημία, σε φωτιές, σε πλημμύρες και έχει τη στήριξη όλων μας. Όπως και *ο Υφυπουργός, ο κύριος Χαρδαλιάς, έχει την απόλυτη προσωπική μου στήριξη στον αγώνα τον οποίο κάνει*», δήλωσε.

«Η καλόπιστη κριτική για την κυβέρνησή μας είναι πάντα καλοδεχούμενη», τόνισε ο Πρωθυπουργός και προσέθεσε: «Ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε εκεί που θέλουμε και μπορούμε. Γνωρίζετε, πολύ καλά, ότι ειδικά για την Πολιτική Προστασία έχει ανακοινωθεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε ορίζοντα τετραετίας. Δεν μπορώ, όμως, να δεχτώ ότι με ένα απόλυτο και πάρα πολύ εύκολο τρόπο θα αφορίζεται ή θα καταδικάζεται μια πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τον τελευταίο χρόνο».