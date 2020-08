Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1 για Εύβοια: δόθηκε σκληρή μάχη για να σωθούν ζωές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εσωτερικών βρέθηκε στην Εύβοια και μίλησε στον ΑΝΤ1 για όσα αντίκρισε εκεί. Ποιες οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Τι είπε για το 112.

Για τις εικόνες καταστροφής που αντίκρισε στην Εύβοια, την οποία επισκέφθηκε μετά τη μεγάλη καταστροφή, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

“Όταν το βλέπει κανείς από κοντά είναι συγκλονιστικό. Σπίτια ολόκληρα βρέθηκαν μέσα στο ποτάμι. Απίστευτα πράγματα…” τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα στην υδροδότηση αλλά στην παραλία.

Ο υπουργός τόνισε την υπεράνθρωπη προσπάθεια που έγινε στην Εύβοια για να σωθούν ζωές και τόνισε ότι οι πυροσβέστες όλη τη νύχτα, με δυνάμεις της Περιφέρειας, έδωσαν σκληρή μάχη.

Για το 112 απάντησε ότι είναι ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας. “Έχει κάνει δηλώσεις ο κ. Χαρδαλιάς. Εκτίμησε ότι θα μπορούσε να προκληθεί μεγαλύτερο πρόβλημα εάν το ενεργοποιούσαν. Δεν είναι κανείς απολύτως σίγουρος για το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα…” είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο υπουργός σημείωσε ότι σημασία τώρα έχει να σταθούμε όλοι δίπλα στους ανθρώπους που επλήγησαν και να γίνουν τα απαραίτητα ώστε να μην υπάρξουν ξανά τέτοια γεγονότα.