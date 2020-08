Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Οπλιστείτε με θάρρος και υπομονή για να ξεκινήσετε την ημέρα σας.

ΚΡΙΟΣ

Μπορεί να νιώθεις ότι έχεις αστείρευτη υπομονή και αντοχές που σου επιτρέπουν να πας με τα νερά των ανθρώπων που συναναστρέφεσαι, όμως όσο κι αν δεν το καταλαβαίνεις επαναπαύεσαι σε μια στάση ζωής που καταλήγει να σε καταπιέζει και συχνά σου δημιουργεί την αίσθηση ότι είσαι εγκλωβισμένος. Αντίθετα, θα σε βοηθήσει το να μιμηθείς άλλους -κλασσικούς- Κριούς, οι οποίοι βρήκαν την τόλμη να εκφράζουν δυναμικά τις απόψεις και τα θέλω τους.

ΤΑΥΡΟΣ

Σήμερα ξαναβρίσκεις το θάρρος και την τόλμη να σκεφτείς τη ζωή σου έξω από τη ζώνη ασφαλείας που μπορεί να σου προσφέρει μια σταθερή εργασιακή σχέση που μπορεί να σε συντηρεί για χρόνια, όμως το τίμημα που πληρώνεις είναι πανάκριβο, αφού ρουφάει απ'την ενέργεια σου και τη διάθεση σου να ζήσεις. Επίσης, να μην ξεχάσω να σου πω ότι η μάχη ανάμεσα στο ρομαντισμό και το ρεαλισμό στις σχέσεις σου πρέπει να λήξει ισόπαλη, ακόμα κι αν χρειαστεί να το στήσεις το παιχνίδι.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ναι, ναι, δεν είσαι εσύ χαζός, οι άλλοι προσπαθούν να σου πουλήσουν μούρη για τις ικανότητες και τις επιτυχίες τους παρουσιάζοντας σου το μήλο για μηλόπιτα. Με άλλα λόγια χωρίς να κάνουν τίποτα σου παρουσιάζουν σαν επιτυχία μια λύση που τους ήρθε στο κεφάλι, επειδή σ' αυτόν τον πλανήτη που ζούμε ισχύει ο Νόμος της βαρύτητας. Ο μόνος τρόπος για να βγάλεις άκρη σήμερα είναι να αντιπαραθέσεις την ψυχρή σου λογική και να τους ξεμπροστιάσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Στο ερώτημα "τί κάνει τον κόσμο να κινείται; Οι φυσικές δυνάμεις ή η δύναμη της εξουσίας και του χρήματος" σήμερα φαίνεται να απαντάς το δεύτερο… Στην προκειμένη δε μας απασχολεί ποια είναι η σωστή απάντηση, γιατί κάποτε όσοι πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη διαψεύστηκαν παταγωδώς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι μια τέτοια συνειδητοποίηση σήμερα σε κινητοποιεί να δουλέψεις με περισσότερη ένταση για να τα καταφέρεις και ως γνωστόν είναι σχεδόν αδύνατον να αποτύχεις.

ΛΕΩΝ

Σήμερα είναι πιθανό να πέσεις από τα σύννεφα με τη διάθεση σου να σταματήσεις να μαστιγώνεις τον εαυτό σου για τα λάθη σου και να ξεκινήσεις να τον υπερασπίζεσαι έως και να του πλέκεις το εγκώμιο. Η τάση σου να κάνεις τα πάντα αυθεντικά, διαφορετικά σε σχέση με τους άλλους ήταν, είναι και θα είναι το δυνατό σου χαρτί. Και μπορεί κάποιες φορές να είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο σου που σε κάνει να νιώθεις σαν το μαύρο πρόβατο, αλλά είναι κι αυτό που σε κάνει μοναδικό!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι περισσότεροι έχουν συνδέσει τη λίμπιντο με τον σεξουαλικό... οίστρο που μπορεί να έχει κάποιος και όχι άδικα. Όμως είναι κάτι κάτι πέρα από αυτό, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι το συμπεριλαμβάνει. Είναι η διάθεση που έχουμε και η ορμή που μας κινητοποιεί για να κατακτήσουμε έναν στόχο. Μέρες σαν τη σημερινή που η λίμπιντο σου είναι τονισμένη είναι ιδανικές για να αφήσεις στην άκρη τον εγωισμό σου τους περιορισμούς της λογικής σου για να διεκδικήσεις με πάθος κάτι που θες πολύ.

ΖΥΓΟΣ

Σήμερα στην προσπάθεια σου να μη χαλάσεις χατίρι σε κανέναν και να τους προλάβεις όλους καταλήγεις να γίνεσαι μπαλάκι του τένις που βρίσκεται σε δευτερόλεπτα από τη μία άκρη στην άλλη. Κι όλα αυτά λόγω του ότι είσαι εθισμένος και δεν μπορείς να πεις όχι σε μια καθημερινότητα που σε κάνει λάστιχο. Κι επειδή πολλοί θα είναι αυτοί που θα σε κάνουν να τρέχεις σήμερα, προσπάθησε όσο γίνεται να τους ομαδοποιείς. Αν δηλαδή θέλουν 4 φίλοι να πάτε για καφέ, οργάνωσε τους να πάτε όλοι μαζί και πού ξέρεις, μπορεί να κάνετε και ομάδα για το Ρουκ Ζουκ.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η ανασφάλεια που επικρατεί τελευταία στο χώρο εργασίας σου σήμερα δείχνει να ατονεί, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεις λύσεις σε σημαντικά ζητήματα που σε προβλημάτιζαν. Αυτό σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με το ότι ξεπερνιούνται κάποια προβλήματα που είχαν προκύψει στις επαφές σου με τους συναδέλφους σου, αλλά και με το ότι συμβαίνουν πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις χρήσιμος κι ένα σημαντικό εργαλείο για το περιβάλλον σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Το μομέντουμ είναι ιδανικό για να βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψει και να πιάσεις στον ύπνο κάτι λαγούς που θεώρησαν ότι είσαι του χεριού τους κι έριξαν τους ρυθμούς τους. Ζαλισμένοι από τον αέρα της επιτυχίας τους είναι στην κατάλληλη φάση για να τους δείξεις τα δόντια σου. Έτσι και στον εργασιακό σου χώρο μπορείς να κάνεις τη διαφορά με μία και μόνο σου κίνηση, αλλά και στα αισθηματικά σου μπορείς να κάνεις να φτύσει το… γάλα της μανούλας του κάποιον που τόλμησε να παίξει μαζί σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η εύκολη λύση είναι να τα πάρεις στο κρανίο και να ξεσπάσεις στο σύντροφό σου ή σε κάποιο συνεργάτη σου. Μόνο που όσο κι αν δεν το καταλαβαίνεις αυτή τη λύση δεν την επέλεξες εσύ, αλλά η άλλη πλευρά που επιδιώκει να σε εξωθήσει στα όρια σου για να έχει άλλοθι. Αυτό όμως που μπορείς να επιλέξεις είναι το κατά πόσο θα τους κάνεις τη χάρη να τους παραχωρήσεις ένα τέτοιο όπλο για τη φαρέτρα τους ή αν θα χειριστείς την κατάσταση με πρωτόγνωρη για τα δεδομένα σου ψυχραιμία και να τους ρίξεις στο λάκκο που σου έσκαβαν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν κάθεσαι με ένα κινητό στο χέρι από την ώρα που θα ξυπνήσεις ως την ώρα που θα ξαναπέσεις για ύπνο είναι επόμενο να χάσεις την πραγματική επικοινωνία με τον κόσμο γύρω σου. Αν αντί να μιλήσεις με τον άνθρωπο σου ή ακόμα και με κάποιο φίλο σου στο τηλέφωνο γυρνώντας από τη δουλειά εσύ προτιμάς να λιώσεις στον καναπέ σου χαζεύοντας τηλεόραση είναι λογικό να φτάνεις στο σημείο να αναρωτιέσαι για το πού πάει αυτός ο κόσμος και τι γίνεται με τις ανθρώπινες επαφές. Επιλογές είναι αυτές…

ΙΧΘΥΣ

Είναι κάποιες φάσεις που έχεις ανάγκη να σταματήσεις να ασχολείσαι με το τι λένε τα λόγια και να μείνεις σε όσα διαβάζεις στα μάτια του άλλου. Ξέρεις ότι τα λόγια δε λένε πάντα την αλήθεια, αλλά όσα αντέχει ο άλλος να πει και πολλές φορές ο φόβος τον περιορίζει στη μισή αλήθεια. Όμως από την άλλη τα λόγια δοκιμάζονται, κρίνονται, ενώ τα μάτια παραπλανούν και κρύβουν παγίδες. Σήμερα καλύτερα εμπιστεύσου όσα ακούς και όχι όσα διαισθάνεσαι.

Πηγή: astrologos.gr