Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης στον ΑΝΤ1: δραματική η αύξηση των διασωληνωμένων με κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας υπογράμμισε πως έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να αποτρέψουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας που είναι προ των πυλών.