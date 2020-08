Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός σαρώνει την Ινδία

Οι νεκροί ξεπέρασαν πλέον τις 45.000, ενώ καθημερινά καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην Ινδία έφθασε σήμερα τα 2.268.675, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ξεπέρασαν τους 45.000 για να φθάσουν τους 45.257, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 53.601 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό και 871 θάνατοι ασθενών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Είναι η 12η συνεχόμενη ημέρα που οι μολύνσεις ξεπερνούν τις 50.000 στην Ινδία. Συνολικά, τα λεγόμενα ενεργά κρούσματα στη γιγαντιαία χώρα είναι 639.929.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας, 1.583.489 άνθρωποι έχει κριθεί πως αποθεραπεύτηκαν και τους δόθηκαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία. Το ποσοστό ανάρρωσης μεταξύ των ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό ανέρχεται σε 70%, ενώ το ποσοστό θνητότητας βρίσκεται στο 2% και βαίνει σταθερά μειούμενο.

Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες θεωρούν τα δεδομένα που ανακοινώνει η κυβέρνηση της Ινδίας υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα, ελλείψει επαρκούς αριθμού τεστ.