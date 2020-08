Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Πήραμε νέα μέτρα για να ανακόψουμε την έξαρση των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων προανήγγειλε πως θα ενταθούν οι έλεγχοι το επόμενο διάστημα.

Από 1η Αυγούστου μέχρι σήμερα στη χώρα είχαμε 961 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός που οδήγησε στη χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης επιβολής νέων μέτρων, ώστε να ανακοπεί την αυξητική τάση της επιδημίας, επεσήμανε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση, και ξεκαθάρισε ότι η προσκόμιση αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test) για τους εισερχόμενους στη χώρα δεν ισχύει για τα παιδιά μέχρι της ηλικίας των 10 ετών.

Επίσης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι από την 1η Ιουλίου έως την 10η Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 266.116 μοριακά τεστ σε 2.162.251 εισερχομένων στη χώρα και διαπιστώθηκαν 508 ενεργά κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά 164 παραμένουν ενεργά, 243 επέστρεψαν στις χώρες τους, ενώ 101 είναι πλέον μη ενεργοί και παραμένουν στην χώρα μας.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε την ανάγκη τήρησης από όλους και των ατομικών μέτρων προστασίας να μην έχουν πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων.