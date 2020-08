Κοινωνία

Φωτιά στην Νίκαια

Επιχειρούν από γης και αέρος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στη Νίκαια Αττικής.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στο τέρμα της οδού Αλκαμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς το παρόν δεν κινδυνεύουν κατοικίες, ωστόσο το δύσβατο του σημείου δυσχεραίνει το έργο των επίγειων πυροσβεστικών μέσων.

Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες, με πέντε οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροπλάνα.