Κόσμος

Η εκλεκτή του Τζο Μπάιντεν για την Αντιπροεδρία των ΗΠΑ

Ανακοινώθηκε η επιλογή του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις προσεχείς προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Την γερουσιαστή Κάμαλα Χάρις από την Καλιφόρνια, επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν ως υποψήφια αντιπρόεδρό του, εν όψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο του.

Η 55χρονη Χάρις, κόρη μεταναστών από την Ινδία και τη Τζαμάικα, είναι η πρώτη Αφροαμερικανίδα που διεκδικεί την Αντιπροεδρία των ΗΠΑ.

Μεταξύ των άλλων υποψηφίων ήταν η κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ, η βουλευτής Κάρεν Μπας και η πολιτική ακτιβίστρια από την Τζόρτζια, Στέισι Άμπραμς.

Ο Μπάιντεν θα εμφανιστεί μαζί με τη Χάρις την Τετάρτη, στο Γούλμινγκτον του Ντέλαγουερ.

«Ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να ενώσει τους Αμερικανούς διότι πέρασε όλη του τη ζωή δίνοντας μάχες για εμάς. Κι όταν θα γίνει πρόεδρος θα οικοδομήσει μια Αμερική που θα ανέρχεται στο ύψος των ιδανικών μας», ανέφερε μέσω Twitter η 55χρονη Χάρις.