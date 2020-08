Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: εφιάλτης χωρίς τέλος

Η πανδημία συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στις ΗΠΑ, χωρίς να δείχνει σημάδια ύφεσης.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις προηγούμενες 24 ώρες άλλους τουλάχιστον 1.413 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα η οποία υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο να φθάνει τους τουλάχιστον 164.592 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, που βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 52.751 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των περιπτώσεων να φθάνει ως αυτό το στάδιο τα 5,16 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα χθες, στην κομητεία του Λος Άντζελες, την πολυπληθέστερη των ΗΠΑ (10+ εκατ. κάτοικοι) ξεπεράστηκε το «τραγικό ορόσημο» των 5.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, με 63 το προηγούμενο 24ωρο, ενώ το ίδιο διάστημα εντοπίστηκαν 1.440 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό. Συνολικά, η κομητεία θρηνεί 5.057 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας επί συνόλου 211.808 μολύνσεων.