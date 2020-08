Κοινωνία

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν διακινητές μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά την προσπάθειά τους να διαφύγουν, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Δύο Έλληνες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταδίωξη, για την παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο καθημερινών ελέγχων που διενεργούν Αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, συνελήφθησαν τα δύο άτομα, τα οποία εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές υποθέσεις.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 24 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν την Τρίτη, σε διαφορετικούς χρόνους, στην Εγνατία Οδό (ύψος διοδίων Ασπροβάλτας), να μεταφέρουν με δύο οχήματα αλλοδαπούς που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι άντρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Βόλβης και της Ο.Π.Κ.Ε. αντίστοιχα, ενώ στην προσπάθειά τους να αποφύγουν επικείμενο έλεγχο ανέπτυξαν ταχύτητα, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν και στις δύο περιπτώσεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες από αστυνομικούς των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης και Αγίου Αθανασίου, ενώ στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.