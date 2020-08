Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τραγική η κατάσταση στο Μεξικό

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αναμένεται να ξεπεράσουν τις 500.000 μέσα στις επόμενες 24 ώρες!

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες διαπιστώθηκαν άλλοι 737 θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν ακόμη 5.858 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα των 127 εκατομμυρίων κατοίκων έφθασε ως αυτό το στάδιο τους 54.666 νεκρούς επί συνόλου 498.380 μολύνσεων. Με τον τρέχοντα ρυθμό, το Μεξικό θα ξεπεράσει τα 500.000 κρούσματα εντός του προσεχούς εικοσιτετράωρου.

Στελέχη της μεξικανικής κυβέρνησης έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό στην πραγματικότητα μάλλον είναι πολύ υψηλότερος από τα κρούσματα τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις.

Το Μεξικό παραμένει στην 3η θέση της μακάβριας παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.