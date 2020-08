Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα θύματα προστέθηκαν στη μακάβρια λίστα

Μακραίνει δραματικά ο κατάλογος των νεκρών από τη φονική πανδημία.

Ακόμη τρία θύματα της πανδημίας θρηνεί η χώρα μας.

Το πρωί κατέληξαν δυο ασθενείς. Ένας 87χρονος που έχασε τη μάχη στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και ένας 82χρονος που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, με υποκείμενα νοσήματα.

Το μεσημέρι κατέληξε και μια 88χρονη στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι, η οποία έπασχε από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και λίγο αργότερα, επίσης από το ίδιο γηροκομείο μια 91χρονη γυναίκα.

Οι δυσάρεστες ειδήσεις όμως είχαν και συνέχεια, καθώς όπως έγινε γνωστό, πέθανε κι ένας 70χρονος ασθενής, με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στη χώρα μας, έφτασε τα 221.